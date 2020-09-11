В Калининграде ищут 27-летнюю девушку с амнезией, которая ушла из дома босиком

Маврит Сулайманова. Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

Как сообщает поисково-спасательный отряд «ЗАПАД», 27-летняя Маврит Сулайманова ушла из дома в Трамвайном переулке в ночь на 11 сентября (в промежуток с 00:00 до 05:00).До настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Маврит была одета в голубые джинсы и серую толстовку с черными вставками на карманах и ушла из дома босиком. На вид 25-27 лет, рост 145 см, телосложение худощавое, волосы - длинные (до бедра) черные. Возможно, имеет при себе маленькую белую сумочку или черный рюкзак.

Известно, что в начале сентября Маврит упала в душевой и сильно ударилась головой. С тех пор страдает амнезией и нуждается в медицинской помощи. При встрече может называть себя Марьяной.

Всех, кто знает о местонахождении Маврит, просят сообщить по телефонам: 508-038 или 02, 102, 112.