Мэрия Калининграда опубликовала список улиц, которые перекроют ради съемок сериала

Масштабные съемки запланированы на 15 сентября. Как сообщает пресс-служба мэрии, с 9 часов утра будет оперативно закрываться сквозное движение транспорта по нескольким улицам в Центральном районе:

- ул. Чапаева от ул. Энгельса до Каштановая аллеи;

- ул. Закавказская от пер. Каштанового до ул. Чапаева;

- пер. Нахимова от дома №10 до ул. Чапаева;

- ул. Лейтенанта Яналова от Каштановой аллеи до ул. Кропоткина

- Каштановая аллея от ул. Осипенко до ул. Лейтенанта Яналова;

- пер. Енисейский от ул. Енисейской до пер. Коммунального;

- ул. Коммунальную от ул. Енисейской до ул. Лейтенанта Яналова.

Съемки пятого сезона сериала проводит «По законам военного времени» с Екатериной Климовой, Евгением Воловенко и Александром Панкратовым-Черным ведет «Телевизионно-Производственная компания». Она же будет нести ответственность за обеспечение безопасности движения пешеходов и транспорта.