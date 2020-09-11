На улице Багратиона в Калининграде деревья защитят валунами и норвежским щебнем

. Фото: Facebook

О новой защите деревьев мэрия Калининграда сообщила на своей странице в Facebook.

- Если упрощённо, то вниз укладывается геотекстиль, на него 10 см песка, потом немного щебня и далее идёт смесь из щебня, микроцемента и пластификатора. А на него уже, в свою очередь, приклеивается галтованный камень, оставшиеся щели закладываются щебнем и покрывается всё гидрофобизатором на водной основе. Щебень, если что, норвежский, а валуны наши, местные? -сообщили на странице администрации. - Что важно: вся эта конструкция прекрасно пропускает воду.

Подобной технологии нигде в нашей области пока не применяли. Отказаться от традиционных решеток власти решили из-за того, что деревья на улице очень разные и изготавливать защиту по индивидуальным размерам получилось бы слишком дорого. А камень можно выкладывать как угодно.

- Янтарную крошку нужно добавлять, или туристы всё потом на сувениры растащат? - шутливо поинтересовались авторы публикации у калининградцев.