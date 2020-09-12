В Калининграде объявили победителей конкурса стартапов «Бизнес Баттл»

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Конкурс «Бизнес Баттл» прошел во второй раз в истории. В 2020 году заявки подали свыше 130 участников. В финал вышли платформа интернета вещей Александра Пузакова, приложение IClinicapp Дмитрия Зинько, исторический парк в Багратионовске Карины Маргановой, «Устье Лавы. От моста до моста» Ольги Тюниной, производство и обслуживание POS-рекламы в регионе, Геннадия Карманова.

Как сообщает klops.ru, победителем конкурса и обладателем главного приза в 1 миллион рублей стал стартап «Устье Лавы. От моста до моста».

- Надеюсь, что задумки правительства и предпринимателей из этого посёлка воплотятся в жизнь. Действительно замечательное место с замечательной историей, — отметил на вручении губернатор области Антон Алиханов.

Премию общественного признания от медиагруппы «Западная пресса» получил проект по созданию исторического парка в Багратионовске. Автор инициативы Карина Магранова также получила промопакет стоимостью 350 тысяч рублей. Специальный приз от «1С-Битрикс» выиграла платформа интернета вещей Александра Пузакова. Сооснователь компании«1С-Битрикс» Сергей Рыжиков наградил автора еще и своим личным призом в 1 миллионом рублей.

Геннадий Карманов в качестве награды сможет пройти обучение МВА в ИБДА РАНХиГС.

От КТПП все участники получили сертификаты на консультации в области защиты интеллектуальной собственности.