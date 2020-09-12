Калининградка выступила на слепом прослушивании шоу «Голос.60+»

Надежда Стасюлевич.
Фото: Первый канал
Сегодня в эфир Первого канала вышел очередной выпуск шоу «Голос.60+». Одной из участниц слепых прослушиваний стала 61-летняя жительница Калининграда Надежда Стасюлевич.
Наша землячка исполнила песню «Пой, гитара», но, к сожалению, ни один из наставников (Елена Ваенга, Тамара Гвердцители, Лев Лещенко и Гарик Сукачев) к ней не повернулся.
- Я пишу музыку и стихи, люблю создавать бэк-вокал, пою песни авторские, кавер-версии, — рассказала о cебе Надежда.
Она добавила, что, несмотря на результат, была счастлива выступить на шоу и увидеть улыбки членов жюри.