За сутки COVID-19 подтвердился у 27 жителей Калининградской области

За последние дни выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Калининградской области снова возросла Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За сутки в Калининградской области коронавирусная инфекция зафиксирована у 27 человек. Такие данные приводит оперативный штаб России по борьбе с коронавирусом.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 12 сентября на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 185 455 человек, из них выявлено 3 712 случаев заражения (2 975 человек выздоровели), умерли 73, остаются под медицинским наблюдением 876 человек.

В России за сутки выявили 5 488 новых случаев коронавируса. Скончались 119 человек. Из больниц выписано 5 428 человек.