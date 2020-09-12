Под Гурьевском в результате пожара пять семей остались без крыши

В тушении пожара в жилом доме в поселке Баевка задействованы 19 пожарных и 5 единиц техники Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

11 сентября примерно в четыре часа дня в Центр управления в кризисных ситуациях Калининградской области поступило сообщение о пожаре в поселке Баевка Гурьевского городского округа.

- В жилом одноэтажном с мансардой доме размерами 10х15 метров, довоенной постройки, на пять семей, сгорела и обрушилась черепичная кровля по деревянной обрешетке на площади 150 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калининградской области. - Выгорели две квартиры на мансардном этаже.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-20, СПСЧ и ПСЧ-1 в составе 19 человек и 5 единиц техники.