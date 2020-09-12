Оперштаб: один из заболевших коронавирусом – хоккеист, вернувшийся из Минска

Коронавирус, за тобой следят! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За последние сутки в Калининградской области подтверждено 27 случаев коронавирусной инфекции. Нарастающим итогом зарегистрировано 3712 заболевших (инфицированных) коронавирусной. инфекцией. Данные приводит региональный оперативный штаб по контролю за распространением новой коронавирусной инфекцией.

В форме ОРВИ заболевание протекает у 16-ти человек, 9 жителей области получили подтверждение диагноза - пневмония.

Сообщили в оперативном штабе и о том, где выявлены новые случаи.

Среди заболевших: ученица школы № 46 Калининграда (контакт в семье), в Черняховске – у администратора художественной школы и у педагога из школы № 3. Трое медицинских работников и два бухгалтера из медицинской организации. Трое неработающих (у одного из них контакт в семье) и восемь работающих. Пять пенсионеров (один из них прилетел из Мурманска, еще один - из Краснодарского края). Заражен COVID-19 помощник судьи.

Среди инфицированных - сотрудник правоохранительных органов, который приехал в отпуск из Дагестана, и хоккеист, вернувшийся из Минска.