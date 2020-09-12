«Сложно идет отказ от бутылки»: В Калининградском зоопарке отметили день рождения муравьеда Мурашки

Мурашка ленива и своенравна. И очень привязана к киперам, которые выхаживают ее с рождения. Фото: Калининградский зоопарк

В Калининградском зоопарке рассказали о характере муравьеда Мурашки, которой исполнился год, и о последних важных событиях в ее жизни.

- Она по-прежнему недоверчива к посторонним, поэтому снимать ее приходится исподтишка, прячась в кустах вокруг вольера. Недоверчивость Мурашки усугубляется сложным характером, некоторой ленью и своенравною. Сложно идет отказ от бутылки: то ли Мурашка ленится есть «как большая», то ли не хочется лишаться близкого контакта с киперами, - описали сотрудники зоопарка характер Мурашки в "Фейсбуке".

- Недавно в жизни Мурашки произошла важная встреча: она впервые заново познакомилась с мамой Кайей. Пока через преграду. Но с каждым днем знакомство все ближе. В некоторых зоопарках самки муравьедов живут вместе. Так что задача на ближайшее будущее - аккуратно и бережно воссоединить маму и дочь, - сообщили в зоопарке.

Напомним, пару гигантских муравьедов Калининградский зоопарк получил в рамках программы по сохранению и размножению этого вида Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA). В сентябре 2019 года у папы Лектора и мамы Кайи родилась Мурашка.

О появлении на свет Мурашки читайте здесь.