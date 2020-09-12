В Калининграде на обсуждение транспортно-пересадочного узла в Чкаловске пришло 4 человека

Развитие транспортного узла в Чкаловске обсудили узким кругом. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде состоялись публичные слушания по проекту планировки транспортно-пересадочного узла (ТПУ «Чкаловск»).

- На них пришли 4 человека (25% из которых - журналист), остальные - сотрудники администрации и разработчики проекта, - не без иронии отчитались в мэрии. - Поэтому поговорить удалось в достаточно спокойной обстановке. Постарались ответить на все вопросы, записали все пожелания и разошлись по домам.

Причину иронию объяснить можно. Накануне слушаний под постом в «Фейсбуке», в котором власти пригласили горожан обсудить транспортное будущее в Чкаловске, калининградцы нашли много причин для критики предложенного проекта.

- В течение 18 дней по итогам слушаний будет подготовлено заключение, которое вместе с протоколом направят в правительство Калининградской области для принятия решения: утвердить проект планирования ТПУ «Чкаловск» или направить его на доработку, - разъяснили в городской администрации.

Согласно проекту, узел будет размещен вдоль Советского проспекта в районе поворота на Чкаловский аэродром.

- Там, конечно, еще предстоят сложные (а с минобороны легкими они никогда не бывают) переговоры об изъятии для наших сугубо гражданских целей около 0.6 га территории, но, предположим, что они закончатся успешно, - сообщили в мэрии.

Зона проектирования составляет более 9 гектаров. Предполагается, что на этом участке разместят объекты, обеспечивающие непосредственно транспортную функцию узла, и коммерческую недвижимость.

О ходе виртуальной дискуссии можно узнать здесь.