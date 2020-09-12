Полиция: десять калининградцев перевели мошенникам 2 миллиона рублей

Лучший способ сберечь свои деньги - не разговаривать о своих банковских делах с незнакомцами. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Калининградская полиция в очередной раз напоминает горожанам, что телефонные мошенники – отличные психологи.

При общении со своими жертвами злоумышленники не дают спокойно оценить обстановку, постоянно торопят совершать различные действия, много разговаривают, обвиняют операторов в офисе банка в некомпетентности. Под видом сотрудников банков пугают граждан, что неизвестные пытаются получить к их счетам несанкционированный доступ. Убедительно рассказывают, что оформлена заявка на кредит. Требуют сообщить конфиденциальные данные по банковским картам, перевести деньги на «безопасные» счета. Так описывают портрет мошенников правоохранители.

По данным полиции, за последние дни лишились своих денег 10 калининградцев, которые перевели телефонным мошенникам почти 2 миллиона рублей. В ловушки попадают все - и предприниматели, и инженеры, и медсестры.

- 29-летний контролер супермаркета отдал злоумышленникам 145 тысяч, 49-летний предприниматель перевел им 255 тысяч, 57-летний пенсионер – 206 тысяч, 45-летний менеджер – 21 тысячу, 36-летняя медсестра – 48 тысяч, 29-летний инженер - 388 тысяч, 33-летний водитель автобуса - 249 тысяч, 29-летний сотрудник фирмы по продаже мебели – 91 тысячу, 58-летний специалист по полиграфии 26 тысяч, а 34-летний безработный перевел 528 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

В полиции рекомендуют:

- Вам позвонили и представились сотрудником банка? Бросайте трубку и перезвоните на горячую линию банка! Этим простым правилом вы обезопасите себя от опасности стать жертвой телефонного мошенничества.