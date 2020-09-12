В Калининграде создадут учебник по истории края

В Калининграде на совете ректоров обсудили участие вузов в подготовке 75-летия области. Фото: Правительство Калининградской области

На прошедшем в пятницу совете ректоров участники обсудили подготовку к празднованию 75-летия Калининградской области. Как отметил заместитель полномочного Представителя Президента РФ в СЗФО Роман Балашов, Владимир Путин поддержал эту инициативу.

- Необходимо создать новый учебник по истории родного края, собрав информацию от первых переселенцев, справки, свидельства историков, - сообщает пресс-служба регионального правительства. - Эту работу необходимо начать уже сейчас. Кроме того, вузам предоставлена возможность внести все пожелания в план мероприятий.

Как отметил Президент БФУ имени Канта Андрей Клемешев, важность этого события особо ценна именно сейчас, когда регион становится привлекательным для туристов и комфортным для переезда.

- Все предложенные мероприятия будут в течение месяца представлены губернатору Антону Алиханову, - говорится в отчете.

Добавим, 7 апреля 1946 года была создана Кенигсбергская область, а 4 июля того же года переименована в Калининградскую область.

"Комсомольская правда"-Калининград" также включилась в подготовку празднования 75-летия области. Материалы о первых переселенцах читайте здесь.