«Все алебарды звенели под стенами»: Волонтеры продолжают чистить склоны у кирхи в Домново

Волонтеры проводят большую чистку кирхи в Домново. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Все алебарды, секиры, мачете и топоры сегодня звенели под стенами кирхи в Домново! Об этом час назад написала в «Фейсбуке» калининградский историк и блогер Элина Демина.

- Смогли очистить часть южного склона от зловредного самосева и бурьяна - теперь кирху намного лучше видно со стороны основания склона, - сообщила Элина Демина. - Впереди, когда мы очистим склон от самосева целиком, большая работа по уборке территории: бытового мусора там еще хватает.

Ранее Элина Демина рассказывала о находках в кирхе во время чистки.

- Кирха в благодарность за труд задает нам все больше и больше таинственных загадок: мы нашли под штукатуркой на западной стене карандашные записи - имена и прочие неразборчивые строки, нашли даже запись года - 1844!!! Трудно представить, что эти надписи датируются временем ещё задолго до франко-прусской войны! – написала она. - И еще одна ценная находка - цифра «3» с башенного циферблата, которая была обнаружена прямо у входа в церковь. Настоящий экспонат! Хотелось бы верить, что однажды эта цифра снова займёт своё место среди остальных и стрелки башенных часов снова коснутся ее.