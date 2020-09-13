Министр – о безработице: Надеемся, что пик уже пройден, снижение идёт каждый день

С начала сентября в Калининградской области наблюдается снижение численности регистрируемой безработицы. Об этом сообщила министр по социальной политике Анжелика Майстер.

«Надеемся, что пик уже пройден, снижение идёт каждый день. Если 4 сентября было зафиксировано 36 780 человек безработных, то 9 сентября – уже 36 240 человек», - сказала министр.

Также в области наблюдается значительное снижение заявлений граждан о предоставлении им госуслуги по содействию в поиске подходящей работы и в целях принятия решения о признании их безработными.

«Если в апреле - июне фиксировалось от 500 до 800 заявлений в день, то в августе-сентябре – не более 180», – отметила Анжелика Майстер.

Глава министерства подчеркнула, что такой рост числа безработных зафиксирован в основном из-за повышения размера выплат. На биржу труда впервые зарегистрировались жители региона, которые длительно не работали или не имели официального трудоустройства.