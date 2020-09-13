В Калининграде полиция объявила в розыск пропавшую 13-летнюю девочку

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Отдел полиции Московского района Калининграда объявил в розыск 13-летнюю Диану Склянскую. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, днем 12 сентября она ушла из дома на улице Машиностроительной ) и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост около 178 см, нормального телосложения, волос русый.

Была одета: синие джинсы, белые кроссовки, черная кожаная куртка, белая футболка. При себе имеет белый рюкзак в черную клетку.

В случае, если вы обладаете информацией о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 552-487, 552-402, 552-403, либо 02 (102 с мобильного).