Калининградка едва не зарезала подругу из-за спора о коммунальных платежах

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В Калининграде спор подруг об оплате коммунальных услуг закончился уголовным делом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В дежурную часть обратилась калининградка, которая сообщила, что знакомая угрожала ей убийством. Полицейские выяснили, что конфликт произошел между двумя подругами, совместно арендующих квартиру. Во время ужина между ними возникла ссора из-за распределения коммунальных платежей.

«Женщины не смогли прийти к соглашению кто из них должен оплачивать счета, в результате чего 31-летняя злоумышленница схватила нож и стала угрожать оппонентке. Потерпевшая выбежала из квартиры и обратилась в полицию», - отметили в пресс-службе УМВД.

На женщину завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.