Более 200 организаций в области получили субсидию на «рестарт» ресторанно-гостиничного бизнеса

В Калининградской области почти три тысячи предпринимателей получили выплаты от 15 до 100 тысяч рублей при условии трудоустройства менее 15 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Субсидия «на рестарт» ресторанно-гостиничного бизнеса одобрена для 226 организаций. В министерстве социальной политики отметили, что подать заявление на эту субсидию можно до 1 октября.

«Была организована социальная поддержка в виде выплаты отдельным категориям граждан по 10 тысяч рублей. Ее получили 9 158 граждан, в том числе продуктовую карту 5 615 человек. Перечень продуктов, которые можно приобрести по ней, включал 35 наименований. Все ценники выделялись спецмаркировкой», - напомнила министр по социальной политике Анжелика ММайстер.

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