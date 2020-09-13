В Калининградской области за два дня досрочно проголосовали 18% избирателей

За два дня досрочного голосования в восьми муниципалитетах Калининградской области проголосовали 31 266 избирателей, что составляет более 18% от числа всех избирателей, имеющих право голосовать на муниципальных выборах. Об этом сообщает областная избирательная комиссия.

С учетом досрочного голосования в территориальных избирательных комиссиях, которое проходило со 2 по 10 сентября, и досрочного голосования 11 и 12 сентября свой выбор сделали 31 912 избирателей. Общая явка за этот период составила 18,43%.

В воскресенье, 13 сентября, голосование проходит только в помещении для голосования или на дому.

Избирательные участки работают до 20 часов