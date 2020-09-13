Четверо школьников, учитель и судья: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

. Фото: Александр Подгорчук

За сутки в Калининградской области было подтверждено 32 новых случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших:

— воспитатель реабилитационного центра для инвалидов (контактные 36 человек, дети и сотрудники направлены на домашний карантин, установлено меднаблюдение);

— пятимесячный ребёнок ( контакт с заболевшим родственником);

— четверо учащихся из нескольких школ: школы №56, гимназии №40, православной гимназии (контакт с заболевшими родственниками);

— учитель начальных классов школы №3 г.Черняховска (с учетом распространения инфекции среди преподавателей, школа временно переведена на дистанционное обучение до 17 сентября);

— двое неработающих;

— шесть медицинских работников;

— семеро пенсионеров;

— судья калининградского суда

— шестеро работающих;

— два сотрудника правоохранительных органов

— индивидуальный предприниматель (вернулся из Москвы),