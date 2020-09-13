Четверо школьников, учитель и судья: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

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Фото: Александр Подгорчук
За сутки в Калининградской области было подтверждено 32 новых случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Среди заболевших:
— воспитатель реабилитационного центра для инвалидов (контактные 36 человек, дети и сотрудники направлены на домашний карантин, установлено меднаблюдение);
— пятимесячный ребёнок ( контакт с заболевшим родственником);
— четверо учащихся из нескольких школ: школы №56, гимназии №40, православной гимназии (контакт с заболевшими родственниками);
— учитель начальных классов школы №3 г.Черняховска (с учетом распространения инфекции среди преподавателей, школа временно переведена на дистанционное обучение до 17 сентября);
— двое неработающих;
— шесть медицинских работников;
— семеро пенсионеров;
— судья калининградского суда
— шестеро работающих;
— два сотрудника правоохранительных органов
— индивидуальный предприниматель (вернулся из Москвы),