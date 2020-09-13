В Калининграде пьяный водитель «Форда» устроил ДТП с двумя пострадавшими

В Калининграде в ночь на воскресенье, 13 сентября, в ДТП пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на проспекте Калинина. 34-летний водитель «Форда» без прав врезался в ехавшую в попутном направлении «Митсубиси». После этого «Форд» отбросило на дорожное ограждение.

Как выяснили инспекторы ГИБДД, водитель «Форда» находился в состоянии алкогольного опьянения, также муж чина ранее был лишен прав. В результате аварии пострадали два 19-летних пассажира, с травмами их госпитализировали.