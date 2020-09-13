В Калининграде более тысяч человек взяли под меднаблюдение из-за коронавируса

За сутки в Калининградской области было выявлено 32 новых случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

«У 15 человек заболевание протекает в форме ОРВИ, у восьми диагностирована пневмония, в том числе одна в тяжёлой форме. Девять заболевших выявили по результатам лабораторных обследований контактных в семье, по месту работы», - сообщили в оперштабе.

По данным на 13 сентября, на COVID-19 обследовано 187 353 человека, из них выявлено 3 744 случая заражения. Умерли 74, остаются под медицинским наблюдением 1 042 человека.