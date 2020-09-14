«Русал» зарегистрируется в калининградском офшоре 25 сентября

Российская алюминиевая компания «Русал» завершает подготовку к регистрации в калининградском офшоре. Как сообщает ТАСС, окончательно прописку в нашем городе гигант должен получить 25 сентября после перехода перехода из юрисдикции острова Джерси. Новый официальный зарегистрированный адрес компании станет следующим: 236006, РФ, Калининград, Октябрьская улица, дом 8. Регистрация гонконгского представительства останется прежней. «Русал» сообщает, что Банк России одобрил регистрацию выпуска российских акций компании.

Напомним, офшор в Калининграде был создан в августе 2018 года, а первый резидент был зарегистрирован в феврале.