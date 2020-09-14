В Калининграде перестали принимать рожениц роддом №4 и перинатальный центр

Жалобу на закрытие роддома написала в Инстаграме губернатора Антона Алиханова

«Женщины стоят в очереди на плановое кесарево. Что вообще происходит!??? Есть же выходы из ситуации!!!! С пятницы только 1 роддом работает!!» - рассказала калининградка.

В комментариях на странице появился представитель министерства здравоохранения Калининградской области, который объяснил происходящее.

- В связи с закрытием роддома N 4 на плановую дезинфекцию и заполненностью корпуса перинатального центра на Каштановой аллее рожениц временно принимает корпус на Клинической. С 17 сентября заработает 4-й роддом, пойдет плановая выписка на Каштановой аллее, и ситуация нормализуется.