В Калининграде отмечают День памяти командира СОБРа Вилория Бусловского

Вилорий Бусловский. Фото: vk.com

В Калининграде в понедельник, 14 сентября, отмечают День памяти командира СОБРа Вилория Бусловского, который погиб при проведении специальной операции в городе Грозном 14 сентября 2000 года. Это особенная дата для лицея №49, который уже много лет носит имя Бусловского. На здании учебного заведения открыта мемориальная доска, также в лицее действует музей, посвященный жизни и боевому пути Вилория Бусловского.

Как рассказал «Комсомолке» Александр Чумаков, историк, преподаватель лицея №49, в 11:00 на кладбище на проспекте Мира состоится возложение цветов к могиле героя.

- Соберутся ветераны и школьники. Состоится и встреча с родителями и воинами в музее лицея. Это традиционные и важные для нас мероприятия, - отметил Александр Чумаков.

Вилорий Бусловский находился на службе в органах внутренних дел с 1991 года, с 1992 года служил в Калининграде. Неоднократно участвовал в контртеррористических операциях в Чечне.

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, тремя орденами Мужества, медалью «За отвагу». Герой Российской Федерации.