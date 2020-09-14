Матч «Балтики» в Калининграде стал самым посещаемым в 9-м туре ФНЛ

. Фото: Александр Подгорчук

Как сообщает портал «ТурСтат», матчи в Калининграде, Самаре и Воронеже вошли в топ-3 по числу зрителей на стадионах в прошедшем туре ФНЛ. Игру в Калининграде, в которой «Балтика» проиграла «Велесу» со счётом 1:2, посетили 6 415 человек. Матч в Самаре клубов «Крылья Советов» и «Томь» увидели 4 307 зрителей. Матч в Воронеже между клубами «Факел» и «Нижний Новгород» со счётом 0:1 - 1 943 человека.

Отметим, что предыдущий домашний матч «Балтики» (30 августа с «Акроном») посетили 6 997 зрителей.