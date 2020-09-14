Калининградка отвлеклась на телефонный звонок и потеряла почти 400 тысяч рублей

Жительница Калининграда пришла в отделение банка на Московском проспекте, чтобы зачислить на свой банковский счет 389 тысяч рублей наличными. И вот в самый разгар совершения операции кто-то позвонил на мобильный. Горожанка способностями Юлия Цезаря делать несколько дел одновременно не обладала. Потому и прокинула помещение, не завершив процесс перевода денег.

Стоявшая следующей в очереди к банкомату дама обратила на это внимание. И совершила пару нехитрых действий, отменив перевод и похитив вновь обналиченную сумму. Самое интересное, что забывчивая калининградка еще неделю ждала, когда деньги все-таки поступят на ее счет, будучи уверена, что процесс этот требует времени. Но дни шли за днями, а электронная кубышка все не пополнялась. Лишь тогда женщина обратилась в полицию, получив статус потерпевшей.

- Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, удалось выяснить личность подозреваемой, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России. – Она была задержана и дала признательные показания, возвратив похищенные деньги. В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере».

Санкция упомянутой статьи предусматривает для виновных наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.