В Калининграде пьяный водитель без прав врезался в дорожное ограждение

Лишение водительских прав виновнику ДТП не грозит - их у 20-летнего парня отобрали еще до аварии. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Время – за полночь, на календаре – 13-е число, по проспекту Калинина мчит автомобиль марки «Форд» с пьяным и ранее лишенным прав 20-летним водителем. По-любому что-то должно было случиться. Оно и случилось: в районе дома 117 бухой юнец не рассчитал боковой интервал, зацепил попутный «Митцубиси» и врезался в дорожное ограждение.

В результате ДТП оказались травмированы двое 19-летних пассажиров «Форда» (хватило же ума согласиться на рискованную поездку!), насчет водилы ничего не сообщается.