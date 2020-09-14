За сутки в Калининградской области коронавирус подхватили еще двое школьников

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции раскрыли подробности по последним случаям заболевания в Калининградской области.

- За последние сутки в Калининградской области подтвержден 31 случай коронавирусной инфекции, - сказали в оперштабе. - Нарастающим итогом зарегистрировано 3775 инфицированных коронавирусной инфекцией.

У одиннадцати человек заболевание протекает в форме ОРВИ, у четверых диагностирована пневмония, у шестнадцати коронавирусная инфекция выявлена активно по результатам лабораторных обследований контактных в семье, по месту работы, при профобследовании.

Среди заболевших (инфицированных):

- директор агентства по недвижимости (контакт по работе);

- два учащихся из школы 18 и школы 46 (контакт по семье);

- двухлетний ребёнок (контакт по семье);

- прибывшая в санаторий из Санкт Петербурга;

- сотрудник училища-техникума Олимпийского резерва;

- восемь не работающих (трое контактных по семье);

- четверо пенсионеров (все контактные в семье);

- пятеро работающих;

- сотрудник центра диагностики и консультирования подростков;

- два сотрудника правоохранительных органов (контакт по семье);

- сотрудник санатория;

- четверо медицинских работников.

В общей сложности на 14 сентября нарастающим итогом на COVID-19 обследовано 189 007 человек, из них выявлено 3775 случаев заражения (2975 человек выздоровели), умерли 74, остаются под медицинским наблюдением 1136 человек.