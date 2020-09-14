Не только Калининград: где в области выявили новых зараженных за сутки

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Калининградской области заразились коронавирусом еще 31 человек. Как уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора, географически новые случаи распределились так:

Калининград - 20

Светлогорский городской округ - 3

Советский городской округ - 2

Правдинский городской округ - 2

Черняховский городской округ - 1

Багратионовский городской округ - 1

Гурьевский городской округ - 1

Отметим, что за все время пандемии по-прежнему лидируют Калининград (2416 случаев), Гурьевский (257) и Светловский (135) городские округа.