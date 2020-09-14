Не только Калининград: где в области выявили новых зараженных за сутки

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
За минувшие сутки в Калининградской области заразились коронавирусом еще 31 человек. Как уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора, географически новые случаи распределились так:
Калининград - 20
Светлогорский городской округ - 3
Советский городской округ - 2
Правдинский городской округ - 2
Черняховский городской округ - 1
Багратионовский городской округ - 1
Гурьевский городской округ - 1
Отметим, что за все время пандемии по-прежнему лидируют Калининград (2416 случаев), Гурьевский (257) и Светловский (135) городские округа.