Повторное открытие Парка сенситивного развития в Гурьевске перенесли

. Фото: Иван МАРКОВ

Парк сенситивного развития закрыли для посещения 15 июля и планировали вновь открыть 15 сентября, но сроки сдвигаются. Об этом в комментариях на странице в Инстаграме Антона Алиханова сообщили представители администрации Гурьевска.

- Уже в конце сентября парк откроем. Просим еще немного подождать. Закрывали его временно для обустройства смотровой площадки, - объяснили чиновники.

Напомним, Парк сенситивного развития впервые начал работу 13 января на месте зеленой зоны, окруженной улицами Советской, Гурьева и Ленина. В парке находятся гудящий камень, параболический отражатель, калейдоскоп, зеркальная ротонда, раструб, детские и игровые площадки, водные объекты и зона для выгула собак.