Калининградец обворовал лечившего его врача

В больницу города Гвардейск привезли 37-летнего мужика – вдребезги пьяного. Врачи поставила пациенту капельницу и ушла по своим делам. Немного очухавшись, гвардеец восстал со смертного одра, проник в один из кабинетов и там стибрил мобильный телефон той самой докторши, что спасала ему жизнь. После чего самовыписался из лечебного учреждения.

Все это установили сотрудники следственно-оперативной группы, прибывшей на место преступления после того как потерпевшая обнаружила пропажу мобилы. Опера просмотрели личные данные болезного и направились теперь уже по его месту жительства. Хозяина застали дома.

- Задержанный отрицать своей вины не стал, сознался в совершении противоправного деяния и добровольно выдал похищенное средство связи, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Есть мнение, что следующий «курс лечения» для преступника может продлиться вплоть до 5 лет. Именно такой срок предусмотрен действующим законодательством за совершение кражи.