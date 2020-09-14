Пьяный калининградец угнал грузовик и задавил 37 тротуарных столбов

К счастью, до прохожих пьяный угонщик доехать не успел. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Черняховске 42-летний местный житель 11 сентября решил устроить свой теракт. Приметив на улице Барклая де Толли припаркованный у тротуара грузовик ГАЗ 5302, мирно тарахтевший невыключенным двигателем, мужик тут же взгромоздился за руль и дал, извините за каламбур, «по га зам».

На «стометровке», которую успел преодолеть пьяный угонщик, ему удалось подавить 37 тротуарных столбиков подряд. Добраться до прохожих помешали подоспевшие на перехват сотрудники ГИБДД. Пока задержанный дул в алкотестер, черняховца пробили по ведомственной базе данных и выяснили, что в анамнезе у него уже имеется судимость за угон. А вот прав на управление транспортным средством не имеет.

Для начала полицейские составили административный протокол и подвели нарушителя ПДД под 10-суточный арест. Кроме того, как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, по факту неправомерного завладения транспортным средством проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.