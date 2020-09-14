В Калининграде ищут красивых девушек для съемок в кино

В Калининграде продолжаются съемки 8-серийного триллера «Кесарь». Организаторы процесса ищут актеров среди горожан. На этот раз, как сообщается в группе «Массовка, Актеры Калининград. Запись на съемки» в «ВКонтакте», на вторник, 15 сентября, ищут мужчин от 20 до 35 лет на роли сотрудников яхт-клуба и красивых девушек от 20 до 40 лет на роли сотрудников и посетителей дорого СПА-салона.

Кроме того в кадре хотят видеть крепкого мужчину, который готов сняться в роли охранника и ищут мужчину на роль эксперта следственного комитета.

Съемки сериала питерская компания начала еще 1 августа. Киношники будут работать в регионе до октября.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что на Балтийской косе установили виселицы. Как оказалось, они были декорациями для съемок «Кесаря».