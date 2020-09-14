На Октябрьском острове в Калининграде готовят землю для строительства жилых домов

О планах по застройке Октябрьского острова в эфире программы «Говорит Калининград»рассказал генеральный директор корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев.

- Жилые дома там тоже появятся. Думаю, в следующем году мы начнем формировать лоты земельных участков для реализации этих проектов, - сообщил Толмачев. - В первую очередь начались федеральные стройки: музейный центр, и общежитие под музейный центр. Сегодня корпорация занимается развитием этой территории в рамках проработки проекта планировки территорий. Это тот документ, который даст понимание, что можно строить, а что необходимо строить с точки зрения баланса. Баланса потока людей на территории. Если сконцентрироваться исключительно на офисных центрах и музейных кварталах мы понимаем, что вечером этот район «утухает» с учетом того, что нет движения людей. Сейчас есть очень хороший проект. В нем как раз происходит смешение этих функций, и жилая постройка и апартаменты, и торговые центры и коммерция, - рассказывает Андрей Толмачев

Во врем эфира поступил вопрос от слушателей, мол почему немцы не стоили на острове, а мы возводим там огромные здания.

- Технологии и градостроительные, и инженерные позволяют строить и на воде, и на болоте, и на острове Октябрьский, который сегодня консолидирован грунтами . Поэтому на вопрос «Какая территория сегодня более подготовлена для девелоперского развития?» я отвечу: «Остров Октябрьский», - заверил Андрей Толмачев.