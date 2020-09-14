В Калининградской области из-за коронавируса перевели на дистанционку первую школу

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти каждый день в Калининградской области фиксируются случаи заражения коронавирусной инфекцией среди школьников. Так, за минувшие сутки стало известно, что заразились ученики лицея № 18 и 43-й школы в Калининграде. В воскресенье COVID-19 обнаружился у четырех школьников, в субботу - один ученик, в пятницу - три школьника.

А в понедельник, 14 сентября, стало известно, что на дистанционную форму обучения перешла и одна школа целиком.

- Переведена полностью на дистант школа № 3 в Черняховске, кроме того, по одному классу закрылось в школах №№ 43 и 46 в Калининграде, - сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции.