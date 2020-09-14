Пробка от стадиона: на Восточной эстакаде в Калининграде столкнулись четыре автомобиля

. Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

Очевидцы сообщают, что в понедельник вечером на Восточной эстакаде в Калининграде произошла серьезная авария - столкнулись четыре автомобиля.

Как стало известно, ДТП случилось на пересечении с улицей Ялтинской. В результате, как свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки" образовался дорожный затор длиной около километра. "Пробка от стадиона", - пишет один из пользователей группы "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" в социальной сети "ВКонтакте", прилагая к комментарию красноречивый снимок.