В Калининграде начали строить детский сад

На улице 3-го Белорусского фронта в Ленинградском районе Калининграде началось строительство детского сада. Об этом сообщили в программе "Вести", отметив, что в настоящее время готовится котлован и идет забивка свай.

- Территория детского сада позволяет разместить и игровые площадки, спортивные, интерактивную зону. Достаточно большая зона благоустройства. Понятно, что территория будет огорожена, связано это с нормами по антитеррору, - сообщил вице-мэр Калининграда Артур Крупин.

Работы планируется завершить в ноябре следующего года.