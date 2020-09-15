Между Калининградом и Гданьском возобновляется автобусное сообщение

. Фото: Александр КАТЕРУША

С 19 сентября возобновляется автобусное сообщение между Калининградом и Гданьском.

Как сообщается на сайте калининградского автовокзала, рейсы будут выполняться автобусом, вместимостью 19 посадочных мест. Автобус будет следовать до государственной границы Мамоново-2-Гжехотки, после этого пассажиры пешком должны будут пешком пересечь границу и пересесть в другой автобус.

- Отправление автобусов из Калининграда каждую субботу в 15:00, прибытие в Гданьск в 20:00. Отправление из Гданьска каждую субботу в 15:00, прибытие в Калининград в 20:00. Стоимость проезда в одну сторону – 1200 рублей, - отметили в автовокзале.

Напомнить, что попасть на территорию Польши смогут лишь отдельные категории граждан. Среди них - лица, имеющие польское гражданство, студенты, обучающиеся в вузах Польши, имеющие вид на жительство и некоторые другие.