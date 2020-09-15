Две студентки, преподаватель и трое детей: у кого в Калининграде выявили COVID-19

. Фото: Иван МАКЕЕВ

За последние сутки в Калининградской области выявили еще 35 случаев коронавирусной инфекции. Такого суточного прироста в нашем регионе не было с середины июня.

Как сообщает оперативный штаб, среди заразившихся - трое детей до трех лет (двое выявлены по контакту в семье, один с заболевшим пневмонией по контакту с ранее заболевшим родственником), студентка университета (выявлена активно по контакту с заболевшим преподавателем) и студентка РАНХиГС (прибыла из Дагестана, к учебе не приступала), преподаватель детской музыкальной школы (контакт по семье) и сотрудник БФУ имени Канта.

Также ковид выявили у семи работников предприятий, организаций, учреждений, 10 пенсионеров, трех индивидуальных предпринимателей, администратора развлекательного центра, медицинского работника, парикмахера (пневмония, тяжёлая форма), трех неработающих и сотрудника правоохранительных органов.

За все время пандемии нарастающим итогом зарегистрировано 3810 заболевших.