В Калининграде возобновлен прием вторсырья от населения

Переполненный контейнер на улице Разина
Фото: Иван МАРКОВ
В Калининграде после перерыва, вызванного эпидемией коронавируса, возобновляется вывоз отсортированных отходов. Как сообщил 14 сентября руководитель организации «Зеленое дело» Олег Пауков, часть контейнеров, простаивавших с начала июня, уже готова к приему вторсырья.
- 19 контейнеров готовы и ждут ваше сырье, - написал Пауков. - Пожалуйста, отнеситесь с пониманием и не бросайте туда мусор. Спасибо.
Напомним, контейнеров под отсортированные бумагу, металл и пластик в Калининграде не 19, а 60. О готовности всех остальных Пауков пообещал сообщить отдельно. Пока же предприниматель опубликовал список готовых площадок Они расположены по адресам:
- ул. Эльблонгская, 9-11;
- ул. Ленинский пр-т, 84;
- ул. Машиностроительная, 146;
- ул. Батальная, 66;
- ул. Ленинский пр-т, 44;
- ул. Звездная, 25 А;
- ул. Космическая, 36;
- ул. Сергеева, 41;
- ул. Рокоссовского, 7;
- ул. Ленинский проспект 24-27;
- ул. Минская, 18;
- ул. Севастьянова, 24;
- ул. Томская, 8;
- ул. Ярославская, 2;
- ул. Кирпичная, 17А;
- ул. Баженова, 13А;
- ул. Аксакова, 102;
- ул. Стекольная, 47/51;
- ул. Фрунзе, 91.