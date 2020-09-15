В Калининграде возобновлен прием вторсырья от населения

Переполненный контейнер на улице Разина Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде после перерыва, вызванного эпидемией коронавируса, возобновляется вывоз отсортированных отходов. Как сообщил 14 сентября руководитель организации «Зеленое дело» Олег Пауков, часть контейнеров, простаивавших с начала июня, уже готова к приему вторсырья.

- 19 контейнеров готовы и ждут ваше сырье, - написал Пауков. - Пожалуйста, отнеситесь с пониманием и не бросайте туда мусор. Спасибо.

Напомним, контейнеров под отсортированные бумагу, металл и пластик в Калининграде не 19, а 60. О готовности всех остальных Пауков пообещал сообщить отдельно. Пока же предприниматель опубликовал список готовых площадок Они расположены по адресам:

- ул. Эльблонгская, 9-11;

- ул. Ленинский пр-т, 84;

- ул. Машиностроительная, 146;

- ул. Батальная, 66;

- ул. Ленинский пр-т, 44;

- ул. Звездная, 25 А;

- ул. Космическая, 36;

- ул. Сергеева, 41;

- ул. Рокоссовского, 7;

- ул. Ленинский проспект 24-27;

- ул. Минская, 18;

- ул. Севастьянова, 24;

- ул. Томская, 8;

- ул. Ярославская, 2;

- ул. Кирпичная, 17А;

- ул. Баженова, 13А;

- ул. Аксакова, 102;

- ул. Стекольная, 47/51;

- ул. Фрунзе, 91.