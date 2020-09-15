Мужчины, помывшие обувь в святом источнике в Калининграде, записали видео с извинениями

Скандал вокруг поступка пятерых мужчин, помывших обувь в святом источнике в Калининграде, не утихает уже несколько дней. Теперь в соцсетях появилось видео, на котором один из участников событий приносит публичные извинения:

- Добрый день, друзья, люди, живущие в Калининграде! Я - Расул, я насчет видео, которое сняли у колодца или у крана... Мы не знали и не думали, что это такая серьезная вода и святая… Я думал, что это обычный кран и обычная вода. Так как мы очень плохо вели себя, я хочу очень извиниться, больше такого не повторится.

В правоохранительных органах сообщили, что по факту проводится проверка.

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