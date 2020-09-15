Калининградка, сломавшая бедро в супермаркете, требует миллион рублей компенсации

В июле 82-летняя калининградка как и обычно пошла в магазин за продуктами. В торговом зале женщину сбили с ног тележкой, наполненной товарами. Пострадавшую немедленно госпитализировали, после чего диагностировали закрытый перелом со смещением, что классифицируется как причинение тяжкого вреда здоровью.

Как сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда, претензии, направленные ответчикам остались без удовлетворения - они не пытались загладить вред и принести извинения. Сейчас женщина намерена взыскать с обидчиков 1 миллион рублей за причинение морального вреда. Судебное заседание назначено на 21 октября 2020 года

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