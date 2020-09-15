В Калининграде возобновляется работа театров, филармоний и концертных залов

Как сообщает пресс-служба правительства области, с 15 сентября возобновляете работа театров, филармоний и концертных залов. Правда, есть некоторые ограничения - в зрительных залах можно заполнить только 50% мест.

В полную силу с сегодняшнего дня работает и Калининградский зоопарк, где откроются все помещения для посетителей.

В правительстве напоминают, что по-прежнему необходимо соблюдать масочный режим в местах массового скопления людей, при посещении магазинов, в других закрытых помещениях. Вход в учреждения культуры также в масках, на самих мероприятиях – по желанию зрителей.