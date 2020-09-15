Калининградец прослушивал телефоны, чтобы выслужиться перед начальством

Следственный отдел по Ленинградскому району Калининграда областного СУ СКР возбудил уголовное дело по признакам не так уж часто встречающейся в криминальной практике статьи Уголовного кодекса РФ «Нарушение тайны телефонных переговоров, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

По версии следствия, ведущий специалист отдела информатизации и программного обеспечения управления Федеральной регистрационной службы по Калининградской области с июня по октябрь прошлого года незаконно прослушивал телефонные переговоры, ведущиеся через стационарные служебные телефоны, двух сотрудниц регионального управления и двух представителей Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Ему это было не трудно, поскольку в служебные обязанности «слухача» входило, в том числе, программно-техническое обслуживание и настройка телефонии, а также обеспечение информационной безопасности учреждения.

Происходило все в период проведения прослушиваемыми комплексной проверки деятельности регионального Управления Росреестра, так что, заинтересованность государственного гражданского служащего в результатах своей «работы» налицо.

- Содержание телефонных переговоров подозреваемый передавал третьим лицам, - подтвердила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Калининградской области Наталья Гацко. - По мнению следствия, подозреваемым преследовалась цель повышения своего авторитета перед непосредственным руководством и достижения личного служебного благополучия.

Осуществиться этим амбициозным планам помешали оперативно-розыскные мероприятия, проведенные сотрудниками УФСБ, по материалам которых и было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый мгновенно ушел в отказ и сейчас находится под действием подписки о невыезде и надлежащем поведении. Наиболее суровая санкция части 2 статьи 138 УК РФ, которая фигурирует в документах следствия, предусматривает для виновных лишение свободы на срок до 4 лет.