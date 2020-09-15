Почти везде: Где в Калининградской области за сутки обнаружили коронавирус

За минувшие сутки в Калининградской области выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, география инфицирования довольно обширна - COVID-19 обнаружили сразу в девяти муниципалитетах:
Калининград — 23
Правдинский городской округ — 3
Черняховский городской округ — 2
Зеленоградский городской округ — 2
Нестеровский городской округ — 1
Балтийский городской округ — 1
Гурьевский городской округ — 1
Светловский городской округ — 1
Советский городской округ — 1
Напомним, всего в Калининградской области 22 муниципалитета.