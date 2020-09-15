Почти везде: Где в Калининградской области за сутки обнаружили коронавирус

За минувшие сутки в Калининградской области выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, география инфицирования довольно обширна - COVID-19 обнаружили сразу в девяти муниципалитетах:

Калининград — 23

Правдинский городской округ — 3

Черняховский городской округ — 2

Зеленоградский городской округ — 2

Нестеровский городской округ — 1

Балтийский городской округ — 1

Гурьевский городской округ — 1

Светловский городской округ — 1

Советский городской округ — 1

Напомним, всего в Калининградской области 22 муниципалитета.