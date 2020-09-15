В Калининграде несколько мировых судов приостановили личный прием из-за вспышки COVID-19

До 19 сентября приостановлен личный прием заявлений, обращений, жалоб и иных документов на судебных участках мировых судей Ленинградского района Калининграда. Официальная причина - «в связи с выявленным случаем COVID-19».

12 сентября, по информации оперативного штаба, коронавирус был выявлен у помощник судьи. Спустя сутки COVID-19 подтвердился у судьи, но место работы зараженных не называлось.

Несмотря на отмену личного приема, судьи рассматривают дела и материалы безотлагательного характера, в том числе о защите конституционных прав граждан на свободу и личную неприкосновенность, охрану здоровья и собственности (об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения; о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным; об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3-5 статьи 29.6 КоАП РФ; об обеспечении иска и другие). Также рассматриваются дела в порядке приказного и упрощенного производства, дела, всеми участниками которых заявлены ходатайства о рассмотрении дела в их отсутствие, если их участие при рассмотрении дела не является обязательным.