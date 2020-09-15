Легкоатлеты из Калининградской области выиграли три медали первенства России

Челябинск принял первенство России по легкой атлетике, собрав больше тысячи участников из разных уголков страны. В числе призеров оказались и калининградцы.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, победительницей в беге с барьерами на 3000 метров стала 21-летняя Оксана Михайлова из Гусева, которая сейчас выступает за Краснодарский край и Санкт-Петербург.

Александр Водичев из Гусева стал третьими в составе эстафетной сборной Санкт-Петербурга, с которой финишировал в забеге 4x400 метров.

А вот вице-чемпионом турнира в беге на 110 метров с барьерами стал атлет Центра спортивной подготовки сборных команд Калининградской области Олег Спиридонов.

В ближайшие выходные наши земляки примут участие в командном чемпионате России, который пройдет в Сочи.