«Альтернатива Европе»: власти опубликовали новый видеоролик об отдыхе в Калининграде

Министр по культуре и туризму Андрей Ермак выложил на своей страничке в Facebook новый ролик об отдыхе в Калининградской области. В видео говорится о том, что Калининград это «доступная альтернатива Европы», где «всегда можно вкусно поесть и заполнить ленту крутыми фотками».

Как уточнил министр, производством ролика занималась региональная организация «Фестивальная дирекция». При этом Андрей Ермак написал, что «не знает», во сколько обошлось 48-секундное видео.

Новый ролик намерены использовать к следующему сезону и на осенних презентациях Калининградской области. Впереди работа над новыми видео.

«Конечно, будем снимать еще, видеоконтент – самая востребованная форма коммуникации с потребителем», - заключил Андрей Ермак.