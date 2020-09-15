После знакомства в интернете 63-летняя калининградка лишилась крупной суммы денег

В отдел полиции Центрального района Калининграда обратилась горожанка, которая сообщила, что из ее квартиры было украдено 215 тысяч рублей.

По ходу расследования выяснилось, что потерпевшая на сайте знакомств познакомилась с мужчиной, которого вскоре пригласила к себе в гости. Кавалер оказался столь галантен и обходителен, что на следующее утро вызвался проводить 63-летнюю даму в банк, где женщина обналичила деньги, которыми собиралась оплатить предстоящий ремонт. Домой вернулись вместе, но хозяйка ненадолго прилегла, задремала, а проснувшись, не обнаружила ни нового знакомого, ни денег.

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что злоумышленником оказался ранее судимый за кражу и грабеж 48-летний житель области, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ. – Задержанный во всем сознался и уверяет, что все похищенные деньги раздал в счет имевшихся у него долгов. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.