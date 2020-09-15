На колокольню храма в поселке Добрино установили синий купол

. Фото: Калининградская епархия

В поселке Добрино Гурьевского на строящийся храм в честь иконы Божией Матери «Умиление» установили синий купол с крестом.

Как сообщает пресс-служба Калининградской епархии, богослужение в этот день возглавил архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим.

Еще в июне на храм установили небольшие купола синего цвета. На этот раз купол поставили на церковную колокольню.

Икона Божией Матери «Умиление» Серафимо-Дивеевская – одна из главных в православном мире. Она находится в Троицком соборе Серафимо-Дивеевского монастыря.